Felix Koslowski holte mit den DVV-Frauen einen 3:1-Sieg gegen Belgien. Foto: Uwe Anspach (dpa)

Beste deutsche Angreiferin zum Abschluss des Turniers in Polen war diesmal Hanna Orthmann mit zwölf Punkten. Für Koslowskis Mannschaft war es im zwölften Spiel der fünfte Sieg.

„Ich hatte heute die Möglichkeit, vielen jungen Spielerinnen eine Chance zu geben, die das sehr gut gemacht und ihre Qualitäten gezeigt haben“, resümierte der Bundestrainer.

Kommende Woche treten die Deutschen vom 12. bis 14. Juni beim Heimturnier in Stuttgart an. Nur die besten sechs Teams qualifizieren sich für das Finale in Nanjing (China) vom 27. Juni bis 1. Juli. (dpa)