Nationenliga

DVV-Frauen verlieren nach drei Siegen wieder

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga nach drei Siegen in Serie wieder verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag in Bromberg gegen Gastgeber Polen mit 1:3 (21:25, 25:21, 20:25, 9:25).