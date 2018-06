Lukas Kampa fällt für die deutschen Volleyballer beim Turnier in Kanada aus. Foto: Soeren Stache (dpa)

Für Kampa ist Mario Schmidgall von den Volleyball Bisons Bühl nachgerückt. Er ist nun hinter Jan Zimmermann von Stade Poitevin Poitiers in Frankreich zweiter Zuspieler. Der Vize-Europameister trifft in Ottawa am 8. Juni auf die USA. Am 10. Juni bekommen es die Deutschen mit Gastgeber Kanada und schließlich Australien zu tun. (dpa)