Ehemaliger US-Open-Champion del Potro erreicht Achtelfinale

New York (dpa) – Der Tennis-Weltranglisten-Dritte Juan Martin del Potro ist in das Achtelfinale der US Open eingezogen. Neun Jahre nach seinem Titelgewinn in New York besiegte der Argentinier am frühen Samstagmorgen mit 7:5, 7:6 (8:6), 6:3 den Spanier Fernando Verdasco.