Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl absolvierte die Ehrenrunde zu Fuß. Foto (Archiv): Line Skaugrud Landevik/Bildbyran via ZUMA Press Foto: Line Skaugrud Landevik (dpa)

Nach dem dritten Platz beim Weltcup-Finale in Paris piaffierte und galoppierte die 32 Jahre alte Dressurreiterin zur Begeisterung des Publikums ohne Unee, während die siegreiche Isabell Werth grinsend im Sattel von Weihegold ritt. Grund für das ungewöhnliche Schauspiel war ein tierisches Verlangen. „Mein Hengst ist schwer verliebt in Weihegold, da ist er echt heiß“, berichtete von Bredow-Werndl vergnügt: „Es gibt nur sie für ihn.“ Unee wurde daher sicherheitshalber in den Stall gebracht, denn: „Es ist zu früh für Babys.“