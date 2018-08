Leichtathletik-EM

Erster Finaltag: Alle Blicke auf Storl und Lückenkemper

David Storl will am Dienstag schaffen, was bisher noch keinem Kugelstoßer gelungen ist. Der Leipziger will zum vierten Mal hintereinander Europameister werden. Außer im Kugelstoßen werden bei der EM in Berlin an dem Tag sechs weitere Goldmedaillen vergeben.