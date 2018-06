Grand-Slam-Turnier

Erstes French-Open-Achtelfinale für Zverev in Reichweite

Alexander Zverev macht in Paris wieder den Anfang aus deutscher Sicht, auch in der dritten Runde. Für den French-Open-Mitfavoriten geht es am Freitag um sein erstes Achtelfinale in Paris. An seinen Gegner hat er keine gute Erinnerungen.