Formel E: Franzose Vergne gewinnt vorzeitig den Titel

New York (dpa) – Dem Franzosen Jean-Eric Vergne (Techeetah) hat beim vorletzten Rennen der Elektro-Rennserie Formel E in New York ein fünfter Platz zum vorzeitigen Titelgewinn genügt. Sein einziger und härtester Widersacher, der Brite Sam Bird (DS Virgin), kam über Platz neun nicht hinaus.