Sarah Köhler verpasste über 400 Meter Freistil eine weitere Medaille. Foto: Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press (dpa)

Zu Bronze und Holly Hibbott aus Großbritannien fehlten der Frankfurterin knapp zweieinhalb Sekunden. Gold sicherte sich die Italienerin Simona Quadarella vor Ajna Kesely aus Ungarn.

Zuvor am Dienstag hatte Köhler Silber über 1500 Meter gewonnen und anschließend ihren Beitrag zu Staffel-Bronze über 4 x 200 Meter geleistet. Auch nach dem letzten Tag der Beckenwettbewerbe sind die Europameisterschaften für sie noch nicht vorbei. Am Samstag will sie in der 4 x 1,25 Kilometer Staffel im Freiwasser starten. (dpa)