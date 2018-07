Jan Frodeno war beim Ironman in Frankfurt am Main eine Klasse für sich. Foto: Arne Dedert (dpa)

Der 36 Jahre alte Weltmeister von 2016 und 2015 aus Köln entschied in Frankfurt ein lange spannendes Duell mit dem amtierenden WM-Champion Patrick Lange, der in der Endphase noch auf Platz drei zurückfiel. Zweiter wurde der Schwede Patrik Nilsson. Der Vorjahreszweite und Mitfavorit Andreas Böcherer gab beim Radfahren wegen eines Defekts am Rennanzug nach 28 Kilometern auf.

Nach 3,8 Kilometern Schwimmen und 185 Kilometern Radfahren ging das deutsche Duo hinter dem Australier Josh Amberger im Abstand von nur 20 Sekunden in den Marathon, in dem Frodeno seine Führung kontinuierlich gegenüber Lange ausbauen konnte. Am Ende kam er in 8:00:58 Stunden vor Nilsson (8:08:15 Stunden) und Lange (8:09:26) ins Ziel. (dpa)