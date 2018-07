Tour-Starter

Froome ohne Bodyguards vor mehr als 100 Journalisten

Nach der Ankunft des umstrittenen Chris Froome in Frankreich drängten sich am 4. Juli beim ersten öffentlichen Auftritt mehr als 100 Journalisten und 20 Kamerateams in der Turnhalle des Örtchens Saint-Mars-La-Reorthe.