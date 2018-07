Max Hartung schied bei der WM bereits im Achtelfinale aus. Foto: Jan Woitas (dpa)

Wütend pfefferte Max Hartung seine Waffe durch die Luft. Die Medaillenhoffnungen des Säbel-Europameisters bei den Fecht-Weltmeisterschaften in China blieben unerfüllt.

In einer Neuauflage des EM-Finales von Novi Sad schied der 28-Jährige beim 7:15 gegen den Russen Kamil Ibragimow schon im Achtelfinale aus. Für Benedikt Wagner, Europameister von 2016, war beim 14:15 gegen den Weltranglistendritten Eli Dershwitz aus den USA ebenfalls unter den Top 16 Schluss.

Degenfechterin Monika Sozanska scheiterte bei der WM in der K.o.-Runde eins. Foto: Jonathan Brady/EPA (dpa)

„Wir sind enttäuscht“, kommentierte Sven Ressel die Ergebnisse des ersten Entscheidungstages in Wuxi. „Unsere Erwartungen wurden nicht erfüllt“, bemerkte der Sportdirektor mit deutlichem Frust: Mindestens ein Platz unter den Top Acht war das Ziel von Hartung. „Leider verpasst“, schob Ressel hinterher. Damit muss Hartung auf seine zweite WM-Einzelmedaille nach Bronze 2015 warten. Er wurde Elfter, Wagner belegte Position 16.

Schon zuvor waren die beiden anderen Dormagener gescheitert: Richard Hübers unterlag dem Italiener Luigi Samele 11:15 und belegte Platz 20. Nur 46. wurde der Olympia-Achte Matyas Szabo nach dem frühen K.o. beim 14:15 gegen Russlands EM-Dritten Dimitri Danilenko.

Für die drei deutschen Degenfechterinnen war in K.o.-Runde eins Schluss. Die Offenbacherin Monika Sozanska scheiterte mit 6:12 an der Chinesin Yiwen Sun. Die deutsche Meisterin Beate Christmann aus Tauberbischofsheim verlor gegen Kelley Hurley aus den USA mit 8:15, die Leverkusenerin Alexandra Ehler unterlag der Südkoreanerin Injeong Choi mit 14:15. Christmann belegte am Ende Rang 56, Ehler wurde 57., Sozanska kam nicht über Rang 61 hinaus. Die Vorjahres-WM-Achte Alexandra Ndolo aus Leverkusen hatte sich als 76. nicht für die Direktausscheidung der besten 64 qualifiziert.

Am Montag gehen drei deutsche Degen-Herren und drei Florett-Damen mit der Vorjahres-Achten Anne Sauer auf die Planchen. Dabei steht Lukas Bellmann schon im Tableau der Top 64 ein kaum zu bezwingender Konkurrent im Weg: Der Leverkusener muss sich Südkoreas Olympiasieger Sangyoung Park stellen.

Einfacher dürfte die Auftakt-Aufgabe für Richard Schmidt werden. Der Offenbacher, 2017 bei der WM in Leipzig mit Bronze einziger deutscher Medaillengewinner und EM-Dritter von Novi Sad 2018, ist als Nummer neun des Welt-Rankings gegen den US-Amerikaner Curtis McDowald (Nummer 33) favorisiert. (dpa)