1. August 1980: Der Erfurter Hartwig Gauder passiert bei den Olympischen Spielen von Moskau als Sieger des 50-km-Gehens im Leninstadion die Ziellinie. (Foto: DB IOPP/dpa)

Der deutsche Sport trauert um Geher-Olympiasieger Hartwig Gauder. Der Erfurter, dem 1997 ein Spenderherz transplantiert wurde, starb am Mittwoch im Alter von 65 Jahren an einem Herzinfarkt. Dies bestätigte seine Ehefrau Marion am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Gauder holte 1980 in Moskau Gold über 50 Kilometer, war zudem 1986 Europameister und 1987 Weltmeister. Wegen seiner Krankheitsgeschichte wurde er oft als „Olympiasieger mit den drei Herzen“ bezeichnet.

Im März 1995 wurde bei dem bis dahin kerngesunden einstigen Weltklasse-Athleten eine Einschränkung der Herzleistungsfähigkeit festgestellt. Gauder bekam infolge einer bakteriellen Infektion am Herzen ein Spenderorgan, überstand sogar zehn Monate mit einem künstlichen Herzen. Nach quälender Warterei gelang am 30. Januar 1997 die Transplantation und Gauder kämpfte sich zurück ins Leben.

„Das war mein zweiter Geburtstag. Dafür empfinde ich eine tiefe Dankbarkeit“, sagte Gauder einmal. „Deswegen stelle ich auch jedes Jahr am 30. Januar eine Kerze auf für alle die Menschen, die sich bereiterklärt haben, Organe zu spenden.“ Der Diplom-Architekt war Mitgründer und Vorstandsvorsitzender des Vereins „Sportler für Organspende“. Der Verein meinte nach der erschütternden Nachricht: „All seine sportlichen Leistungen sind zutiefst bewundernswert, doch Hartwig Gauder erbrachte noch auf einem weiteren Gebiet eine Lebensleistung: in der Hilfe für andere Menschen.“

Gauder ist im schwäbischen Vaihingen/Enz geboren, 1960 zog seine Familie nach Thüringen. Die Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles entgingen ihm wegen des Boykotts der DDR. Acht Jahre später in Seoul holte er noch einmal Bronze, trat 1992 in Barcelona erneut bei Sommerspielen an und landete auf Rang sechs.

31. August 1986: Hartwig Gauder durchläuft bei der Leichtathletik-EM in Stuttgart winkend das Ziel des 50-km-Wettbewerbes und wird Europameister. (./dpa)

Mit seinem Spenderherzen absolvierte Gauder 1999 den New York-Marathon als Walker und bestieg 2003 Japans heiligen Berg Fuji. 2016 wurde der Geher in die „Hall of Fame“ des deutschen Sports aufgenommen. „Hartwig Gauder war nicht nur eine Geher-Legende und ein großartiger Olympiasieger, sondern eine herausragende Persönlichkeit des Sports“, sagte der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), Jürgen Kessing.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) kondolierte auf Twitter: „Heute hat #Thüringen mit Hartwig #Gauder einen seiner begabtesten Sportler und unermüdlichen Streiter für das Thema #Organspende verloren. Wir trauern um einen großen Menschen.“ Gauder arbeitete in Jena am Universitätsklinikum und später in Thüringen im Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit.

Thüringens Sportminister Helmut Holter und Gesundheitsministerin Heike Werner sprachen der Familie ihre Anteilnahme aus. „Mit Hartwig Gauder verliert die Thüringer Sportfamilie ein großartiges und auch über seine aktive Laufbahn hinaus sehr aktives und geschätztes Mitglied. Der Olympiasieg 1980 in einer der Königsdisziplinen der Leichtathletik steht in den Geschichtsbüchern. Aber auch als Weltmeister, Europameister und Weltcupsieger hat Hartwig Gauder im Sport Spuren hinterlassen, die auf lange Zeit unvergänglich sein werden.“ (dpa)