Marcel Kittel vom Team Katusha Alpecin hat gute Chancen, sich gleich zuerst das gelbe Trikot überzustreifen. (dpa)

Leicht haben es die Radfahrer ihren Fans in den vergangenen Jahren nicht gemacht. Kaum ein Sport stand und steht so im Fokus der Doping-Berichterstattung wie der Radsport. Das hat sich auch jetzt im Vorfeld der Tour de France nicht entscheidend geändert. Die Starterlaubnis für Reizfigur Chris Froome nach fast neunmonatiger Doping-Diskussion hat für viel Unverständnis gesorgt.

Weil ihm keine Verletzung der Doping-Regeln nachgewiesen wurde, darf er starten. Bodyguards sollen den Briten jetzt auf der Strecke vor Attacken erboster Zuschauer schützen. Der Titelverteidiger steht damit vor einem Nervenkrieg der besonderen Art.

Aus deutscher Sicht aber ist Tour-Vorfreude angesagt. Marcel Kittel gewann schon im vergangenen Jahr fast ein Viertel aller Etappen. Und weil es schon am ersten Tag auf eine Flachetappe geht, darf Kittel womöglich gleich das Gelbe Trikot überstreifen. Kittel, der Sprinter André Greipel, Tony Martin – keiner dieser Deutschen wird wohl die Tour gewinnen, aber alle können für ein paar Tage gelber Freude sorgen. Und so den Sport und nicht das Doping in den Fokus bringen.