Tennis-ATP-Turnier

German Open: Gojowczyk in Hamburg in erster Runde raus

Tennisprofi Peter Gojowczyk ist bei den German Open in Hamburg gleich in der ersten Runde gescheitert. Der 29 Jahre alte Münchner verlor am Dienstag gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 1:6, 2:6 und zeigte dabei eine enttäuschende Vorstellung.