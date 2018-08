Julia Görges gewann souverän mit 6:4, 6:2 gegen die Russin Jekaterina Makarowa. Foto: John Minchillo (dpa)

Nächste Gegnerin der Norddeutschen bei der mit knapp 800 000 Dollar dotierten Veranstaltung ist entweder die einstige Top-Ten-Spielerin Belinda Bencic aus der Schweiz oder die Weißrussin Aryna Sabalenka. Das Turnier dient der Vorbereitung auf die US Open. Die letzte Grand-Slam-Konkurrenz der Saison beginnt an diesem Montag in New York. Görges erhielt dort zunächst eine Qualifikantin zugelost. (dpa)