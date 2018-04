Julia Görges in Aktion. Foto: Mic Smith/AP (dpa)

Die Partie war am Vortag wegen Regens beim Stand von 4:4 abgebrochen und am Sonntag fortgesetzt worden. Görges-Gegnerin im Finale ist Kiki Bertens. Die Niederländerin setzte sich in drei Sätzen gegen Madison Keys (USA) durch. (dpa)