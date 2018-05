Musste in Paris in der ersten Runde aufgeben: Peter Gojowczyk. Foto: Salvatore Di Nolfi (dpa)

Nach dem ersten Satz hatte sich Gojowczyk offenbar an der Bauchmuskulatur behandeln lassen. Der Weltranglisten-43. hatte erst am Samstag das Endspiel beim ATP-Turnier in Genf verloren. Am Sonntag war der Kölner Oscar Otte gescheitert, Alexander Zverev kam dagegen souverän in die zweite Runde. Insgesamt sind in Paris 15 deutsche Tennisprofis am Start. (dpa)