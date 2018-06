Liegt zur Halbzeit bei den Italian Open vorne: Martin Kaymer. Foto: Charlie Riedel/AP (dpa)

Der 33-Jährige aus Mettmann spielte bei der hochdotierten Italian Open in Brescia eine 69er-Finalrunde und beendete das Turnier mit insgesamt 268 Schlägen auf dem geteilten achten Rang.

Den Sieg im Gardagolf Country Club sicherte sich Thorbjörn Olesen. Der 28-jährige Däne gewann das mit sieben Millionen Dollar dotierte Event mit einem Gesamtergebnis von 262 Schlägen vor dem Lokalmatador Francesco Molinari (263) aus Italien und dem Engländer Lee Slattery (264). Für den fünften Erfolg auf der Europa-Tour kassierte Olesen ein Preisgeld von 1,166 Millionen Dollar.

Kaymer läuft seit seinem Sieg bei den US Open 2014 einem Turnier-Erfolg hinterher. In der Weltrangliste ist die ehemalige Nummer eins bis auf Platz 117 abgerutscht. Der zweimalige Major-Sieger benötigt dringend weitere Top-Ergebnisse, um sich für den Ryder Cup Ende September in Paris zu qualifizieren.

Die Italian Open war die zweite Station einer Serie, die insgesamt acht Turniere umfasst. Mit höheren Preisgeldern wollen die Verantwortlichen der Europa-Tour die Abwanderung namhafter Spieler auf die amerikanische PGA-Tour verhindern. (dpa)