Bernhard Langer hat zum 37. Mal auf der US-Senioren-Tour gewonnen. Foto: Charlie Neibergall/AP (dpa)

Nach drei Runden im The Woodlands Country Club setzte sich der in den USA lebende Anhausener mit insgesamt 205 Schlägen knapp gegen das schlaggleiche US-Trio Paul Goydos, Jeff Maggert sowie Bart Bryant (alle 206) durch. Für Langer war es der erste Sieg in dieser Saison auf der Tour der über 50-Jährigen.

„Am Ende habe ich sehr, sehr viel Glück gehabt. Jetzt habe ich ein paar graue Haare mehr“, sagte der zweimalige Masters-Sieger von 1985 und 1993 nach dem knappen Sieg. Nur der Amerikaner Hale Irwin hat mit 45 Erfolgen auf der Champions-Tour mehr Titel gewonnen als Langer. Für seinen Sieg erhielt Langer ein Preisgeld in Höhe von 330 000 Dollar. Alleine auf der US-Senioren-Tour spielte die ehemalige Nummer eins der Welt über 25 Millionen Dollar ein. (dpa)