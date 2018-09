Fehlt in diesem Jahr beim Rycer Cup: Martin Kaymer. Foto: Alastair Grant/AP (dpa)

Der 33-Jährige aus Mettmann erhielt am Mittwoch aufgrund seiner schwachen Saisonleistungen keine Wildcard vom europäischen Ryder-Cup-Kapitän Thomas Björn für den Kontinentalvergleich gegen die besten zwölf Golfer aus den USA. Zuvor hatte Kaymer viermal in Serie am Ryder Cup teilgenommen. Der 42. Ryder Cup wird vom 28. bis 30. September im Le Golf National vor den Toren von Paris ausgespielt.

Für die letzten vier Startplätze nominierte der Däne Paul Casey, Ian Poulter (beide England), Henrik Stenson (Schweden) und Sergio Garcia (Spanien). Angeführt wird das zwölfköpfige Europa-Team vom British-Open Sieger Francesco Molenari. Der Italiener hatte sich wie Justin Rose, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood (alle England), Jon Rahm (Spanien), Rory McIlroy (Nordirland), Alex Noren (Schweden) sowie Thorbjörn Olesen (Dänemark) über die Ranglisten für den Ryder Cup qualifiziert.

Für das US-Team hatte Kapitän Jim Furyk am Dienstag (Ortszeit) Superstar Tiger Woods, Routiner Phil Mickelson und den Debütanten Bryson DeChambeau nominiert. Zuvor standen bereits Dustin Johnson, Brooks Koepka, Justin Thomas, Rickie Fowler, Jordan Spieth, Bubba Watson, Patrick Reed und Webb Simpson als Spieler fest. Eine weitere Wildcard vergibt Furyk voraussichtlich am kommenden Montag. Den letzten Kontinentalwettbewerb vor zwei Jahren hatten die US-Amerikaner in Chaska/Minnesota mit 17:11 gewonnen. (dpa)