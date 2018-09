Martin Kaymer befindet sich weiter in einer Formkrise. Foto: Marcel Kusch (dpa)

Der 33-jährige aus Mettmann spielte beim Europa-Tour-Turnier in Crans Montana eine schwache 73er-Runde und konnte sich mit insgesamt 142 Schlägen nicht für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifizieren. Bereits vor einer Woche war der zweimalige Major-Sieger im dänischen Silkeborg am Cut gescheitert. Auch für den Ryder Cup Ende September in Paris wurde Kaymer, mittlerweile nur noch 139. der Weltrangliste, nicht nominiert.

Die Führung bei der mit 2,5 Millionen Euro dotierten Veranstaltung in der Schweiz übernahm der Japaner Hideto Tanihara mit einem Gesamtergebnis von 131 Schlägen. Der zum Auftakt noch vorn liegende Düsseldorfer Maximilian Kieffer (135 Schläge) rutschte nach einer 71er-Runde auf dem Par-70-Kurs auf den geteilten 9. Platz ab. Marcel Siem (Ratingen/144) und Sebastian Heisele (Dillingen an der Donau/145) verpassten wie der ehemalige Weltranglistenerste Kaymer den Cut. (dpa)