Olympiasieger Fabian Hambüchen glaubt an eine Medaille für die deutschen Turner bei der EM. Foto: Tobias Hase/dpa (dpa)

„Bei diesem Modus ohne Streichwert wird es zwar extrem hart, aber ich denke schon, dass sie es auf das Podest schaffen können“, sagte der Champion der Spiele von Rio de Janeiro der Deutschen Presse-Agentur.

In Birmingham hatte die deutsche Riege 2010 mit Hambüchen an der Spitze den Titel bei den Europameisterschaften gewonnen. Allerdings waren die Russen damals wegen der Flugbeschränkungen aufgrund der Vulkanwolke über Island nicht dabei. „Diesmal werden die Russen nicht zu schlagen sein. Aber dahinter scheint alles offen“, sagte der Hesse, der in seinem Urlaub in Marseille den Deutschen die Daumen drückt. Marcel Nguyen traut er am Barren ebenso den Einzug in das Finale zu wie Andreas Bretschneider am Reck. „Und wenn sie das geschafft haben, dann ist alles möglich“, sagte Hambüchen. (dpa)