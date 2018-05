Gab ein gelungenes Comeback bei den deutschen Wassersprung-Meisterschaften: Patrick Hausding. Foto: Jens Büttner (dpa)

Der 29-Jährige gewann bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin die Konkurrenz vom Ein-Meter-Brett mit 413,55 Punkten vor seinem Vereinskollegen Oliver Homuth, der auf 401,05 Zähler kam. Dritter wurde Lars Rüdiger. Bei den Damen gewann Louisa Stawczynski aus Dresden mit 260,50 Punkten vor der Leipzigerin Friederike Freyer (252,00).

Für die Salti- und Schraubenkünstler im Deutschen Schwimm-Verband sind die Titelkämpfe der entscheidende Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaften in Edinburgh im August. Die EM findet in diesem Jahr im Rahmen der European Championships vom 2. bis 12. August in Schottland statt. (dpa)