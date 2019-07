Florian Wellbrock feiert seine Goldmedaille. (imago images / Xinhua)

Als die Flagge hochgezogen, als die deutsche Hymne gespielt wurde und Florian Wellbrock angefasst ins Halbrund der Schwimmarena zu Gwangju schaute, da musste er doch einmal schlucken. Sein Fabelrennen war zwar schon eine Weile vorbei, er durfte sich bereits rund eine Dreiviertelstunde Weltmeister über 1500 Meter Freistil nennen, hatte bereits an vielen Interview-Stationen auf Deutsch und Englisch zu erklären versucht, wie er sich fühle. Doch angekommen war dieser WM-Erfolg wohl erst, als er dort stand, ganz oben auf dem Podest, dort, wo der Weltmeister in Szene gesetzt wird.

Florian Wellbrock hat zum Abschluss dieser Schwimm-WM Gold gewonnen. Es ist das erste WM-Gold für die deutschen Beckenschwimmer seit Marco Koch 2015, das erste auf den 1500 Metern seit Jörg Hoffmann anno 1991. Mit diesem Erfolg hat sich Wellbrock zudem in die internationalen Schwimm-Geschichtsbücher eingetragen, als Erster, der bei einer WM im Freiwasser und im Becken Gold gewinnen konnte. Und diese Geschichte hat alles, was eine gute Sporterzählung braucht. Es geht um große Hoffnungen, goldene Momente, deprimierende Rückschläge und eine triumphale Genugtuung.

Kampf dauerte 30 Bahnen an

Es war ein faszinierender Krimi, dieses 1500-Meter-Rennen. Zwar waren Wellbrock, Gregorio Paltrinieri und Mykhailo Romanchuk früh davongezogen, die Medaillen schon nach 500 Metern vergeben. Doch auf den Bahnen drei, vier und fünf lieferten sich die drei schnellsten Langstreckenschwimmer einen 30 Bahnen andauernden Kampf. Schulter an Schulter zogen sie auf und ab, stets nur um Hundertstel an den Wenden getrennt. Dabei galt es für Wellbrock zunächst, an Paltrinieri dranzubleiben. „Ich wusste, dass er schnell angehen würde, weil er hinten raus nicht der Schnellste ist“, sagte Wellbrock später. Meist hatte der Olympiasieger als Erster die Füße an der Wand, manchmal auch Wellbrock. Als Paltrinieri dann nach 800 Metern erneut das Tempo verschärfte, da „tat es ganz schön weh“. Doch Wellbrock zog nach. 250 Meter vor Schluss spürte er dann, dass er noch Reserven hat, wusste gleichzeitig, dass er auf den letzten 100 Metern zu den Schnellsten im Feld gehört. „Und dann hieß es: Hinten raus der Härteste und der Stärkste sein.“

1500 Meter Freistil Finale Männer: Florian Wellbrock aus Deutschland (M) zeigt nach der Siegerehrung zwischen dem Zweitplazierten Gregorio Paltrinieri aus Italien (l) und dem Drittplazierten Michailo Romantschuk aus der Ukraine seine Goldmedaille. (Bernd Thissen/dpa)

Und so war es Wellbrock, der sich auf die Trennleine schwang und sich feiern ließ. Romanchuk wurde Zweiter, Titelverteidiger Paltrinieri musste sich mit Bronze begnügen.

Wellbrock war in diesem Jahr angetreten, um zu beweisen, dass sich ein ohnehin selten erprobter Doppelstart zwischen Freiwasser und Becken auch erfolgreich meistern lässt. Und die Mission hatte vielversprechend begonnen. Über die olympischen zehn Kilometer sicherte sich der Magdeburger im Hafenbecken von Yeosu mit einer überzeugenden Vorstellung Gold, ein Ticket für Tokio 2020 inklusive.

Einbruch beim 800-Meter-Vorlauf

Doch da war eben auch dieser 800-Meter-Vorlauf, den Wellbrock fünf Tage vor diesem 1500-Meter-Finale mit zehn Sekunden über seiner Bestzeit als Gesamt-17. beendet hatte. Ein erstaunlicher Einbruch, der alle Beteiligten rätselnd zurückgelassen hatte. Von Wellbrock selbst war nur übermittelt worden, er sei „ein bisschen verzweifelt“. Glaubt man Trainer und Schwimmer, dann hatte körperlich zuvor nichts darauf hingedeutet, dass Wellbrock so abfallen würde. War also eher der Kopf das Problem? Das zumindest deutete Trainer Bernd Berkhahn an, als er sagte: "Für ihn ist das eine komplett neue Rolle. Hier ist er der Hoffnungsträger, soll das deutsche Schwimmen retten. Da muss ein 21-Jähriger erst mal mit klarkommen.“

Nach dem Vorlauf über 1500 Meter wirkte Wellbrock plötzlich wieder wie der selbstbewusste Freiwasser-Weltmeister, der zum Beginn der Beckenwoche bei einem Sponsorentermin noch locker mit Paltrinieri scherzte. Nachdem er sich mit der zweitschnellsten Zeit hinter dem Italiener souverän für den Endlauf qualifiziert hatte, gab er locker zu Protokoll: "Dass Paltrinieri irgendwann wegschwimmt und mehr Druck macht als nötig, das wusste ich. Dann konnte ich das cool über die Bühne bringen hinten raus.“ Und so, wie für seinen Trainer bei den 800 Metern bereits auf der ersten Bahn sichtbar war, dass das ein verkorkster Vorlauf werden würde, so viel besser glitt Wellbrock über die 1500 Meter durchs Wasser. Zwar sei der Tag des Vorlauf-Aus’ „kopfmäßig“ schon schwer gewesen, gab Wellbrock zu. „Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen, das Buch zugemacht - und jetzt wird neu geschrieben."

Für Wellbrock sei es zudem eine Genugtuung gewesen, all jenen, die in den sozialen Medien bereits an dem Erfolg seines mutigen Ansinnens gezweifelt hatten, zeigen zu können, „dass ich auf großer Bühne schwimmen kann“. Diese große Bühne, dort gehört er hin, das hatte Wellbrock schon früh beschlossen. Er genießt die Anerkennung der Kollegen, dass er akzeptiert wird unter den Stars seines Sports. Doch so sehr sich Wellbrock auch oft hart an der Grenze zur Arroganz bewegt, so überraschend fängt er diesen Eindruck auch mit reflektierten Aussagen wieder ein.

Mehr zum Thema Schwimmer Florian Wellbrock Der Siegertyp aus Bremen In Südkorea beginnen die Schwimm-Weltmeisterschaften. Europameister Florian Wellbrock gilt dabei ... mehr »

Gold im Freiwasser, Tiefschlag über 800 Meter, aufgestanden, wieder Gold geholt. Wie ihm dieses Comeback gelungen sei? Das wusste er selbst noch nicht zu sagen. Was er aber wusste, war, dass ihm dadurch Historisches gelungen war. „Deswegen“, sagte Wellbrock später, „deswegen war das schon ne starke Nummer“.

++ Diese Meldung wurde um 17.07 Uhr aktualisiert. ++