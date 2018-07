Bundestrainer Xavier Reckinger spricht nach mit den Spielerinnen. Foto: Andreas Gebert (dpa)

Vier Tage nach dem 3:1-Auftakterfolg gegen Afrikameister Südafrika feierte das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger nach starker Leistung einen 3:2 (3:2)-Überraschungssieg gegen den Turnier-Mitfavoriten Argentinien. Am Samstag gegen Spanien reicht im letzten Gruppenspiel schon ein Unentschieden, um den Gruppensieg und das direkte Weiterkommen sicherzustellen.

Die überragende Charlotte Stapenhorst (20./25. Minute) und Hannah Gablac (6.) erzielten im Lee Valley Hockey Centre die Tore für die starke DHB-Auswahl. Diese hatte in der starken Torfrau Julia Ciupka einen großen Rückhalt gegen den Champions-Trophy-Sieger.

Da bei der WM in London erstmals 16 Teams am Start sind, wird in einem neuen Modus gespielt. Nur die jeweiligen vier Gruppensieger kommen direkt ins Viertelfinale, die Gruppen-Zweiten und -Dritten müssen in Überkreuzspielen um das Weiterkommen kämpfen. Für die Letzten der vier Gruppen ist die WM schon nach der Vorrunde beendet. (dpa)