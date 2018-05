Board of Directors

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

ITF: Davis-Cup-Einzel nur noch über zwei Gewinnsätze

Die Einzel im Davis Cup sollen von der kommenden Saison an nur noch über zwei Gewinnsätze gehen. Das beschloss der Tennis-Weltverband bei einer Sitzung seines Board of Directors während der French Open in Paris.