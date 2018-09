US Open

Japanerin Osaka erstmals in Grand-Slam-Halbfinale

Japans neuer Damen-Tennis-Star Naomi Osaka ist problemlos in das Halbfinale der US Open eingezogen und steht damit erstmals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere in der Vorschlussrunde. Die 20-Jährige gewann am Mittwoch in New York 6:1, 6:1 gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko.