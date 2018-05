Angelique Kerber steht in Rom im Viertelfinale. Foto: Ettore Ferrari/ANSA/AP (dpa)

Ausgeschieden ist dagegen Peter Gojowczyk. Der 28-Jährige unterlag im Achtelfinale dem Italiener Fabio Fognini mit 4:6 und 4:6. Am Nachmittag sollen auch noch Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber um den Einzug ins Viertelfinale spielen.

Die Veranstaltung in Rom ist der letzte große Test vor den French Open. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 27. Mai in Paris. (dpa)