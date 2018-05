Angelique Kerber sagte ihre Teilnahme am Turnier in Madrid ab. Foto: Marijan Murat (dpa)

Kerber hatte wegen der Blessur in der vergangenen Woche beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart in ihrem Zweitrunden-Match aufgeben müssen. Die Kielerin hofft, bis zum Turnier in Rom in der dritten Mai-Woche wieder fit zu sein.

Nicht in Madrid dabei sein wird auch Serena Williams. Die langjährige Nummer eins der Welt nannte Trainingsrückstand als Grund für ihre Absage. Ob die Amerikanerin in Rom antreten oder erst bei den French Open in Paris zurückkehren wird, ist noch offen. Das Turnier in Madrid beginnt am Sonntag. (dpa)