Alexander Zverev ist einer der Favoriten auf den US-Open-Titel. Foto: Susan Walsh/AP (dpa)

Vom deutschen Top-Trio ist damit nur Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges bereits am Montag gefordert, die Weltranglisten-Neunte spielt dann gegen die russische Qualifikantin Anna Kalinskaja. Auch Mischa Zverev, Florian Mayer bei seinem Abschiedsturnier, Peter Gojowczyk, Tatjana Maria und Carina Witthöft müssen bereits am Auftakttag in New York antreten.

Am Dienstag gibt es beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison im komplett renovierten Louis-Armstrong-Stadium einen deutschen Tag. Zunächst trifft Andrea Petkovic auf die letztjährige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland, danach spielt Kerber in der ersten Runde gegen die russische Außenseiterin Margarita Gasparjan. Anschließend tritt Alexander Zverev gegen den kanadischen Qualifikanten Peter Polansky an.

Ein deutsches Duell gibt es zwischen Philipp Kohlschreiber und Yannick Hanfmann. Auch Maximilian Marterer, Jan-Lennard Struff, Qualifikant Yannick Maden und Laura Siegemund spielen am Dienstag. Insgesamt sind neun deutsche Herren und sechs deutsche Damen beim mit 53 Millionen Dollar dotierten Turnier dabei. (dpa)