Kerber und Zverev lösen Erstrunden-Aufgaben in Wimbledon

Angelique Kerber und Alexander Zverev stehen in Wimbledon in der zweiten Runde. Ihre Auftaktgegner waren auf dem angestrebten Weg in die zweite Turnierwoche allerdings noch keine echten Prüfsteine. Für den Turniersieger von Eastbourne ist Wimbledon bereits beendet.