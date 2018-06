WTA Eastbourne

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kerber verpasst Finale: Niederlage gegen Wozniacki

Angelique Kerber hat das Finale vom Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Eastbourne verpasst. Die ehemalige Erste der Tennis-Weltrangliste verlor in der Vorschlussrunde gegen die an Position eins gesetzte Dänin Caroline Wozniacki 6:2, 6:7 (4:7) 4:6.