Steht in Rom in der zweiten Runde: Philipp Kohlschreiber. Foto: Angelika Warmuth (dpa)

Bei der Sandplatz-Veranstaltung in Italien trifft Kohlschreiber jetzt auf den Amerikaner Jack Sock. Titelverteidiger in Rom ist der Hamburger Alexander Zverev, der am Sonntag in Madrid das Endspiel gewann und zunächst ein Freilos hat. (dpa)