Jozef Kovalik steht am Hamburger Rothenbaum im Halbfinale. Foto: Daniel Bockwoldt (dpa)

In der zweiten Runde hatte 25-Jährige die deutsche Nachwuchshoffnung Rudolf Molleker ausgeschaltet. Im Halbfinale trifft Kovalik nun entweder auf den an Nummer zwei gesetzten Argentinier Diego Schwartzman oder dessen Landsmann Leonardo Mayer, der das Turnier am traditionsreichen Rothenbaum im vergangenen Jahr gewinnen konnte. (dpa)