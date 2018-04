Tom Kühnhackl (l) feierte mit Pittsburgh einen Auswärtssieg in Washington. Foto: Gene J. Puskar (dpa)

Der Stanley-Cup-Champion besiegte die Washington Capitals 3:2 (0:1, 0:0, 3:1). Die Penguins drehten einen Zwei-Tore-Rückstand im letzten Spielabschnitt. Pittsburghs Superstar Sidney Crosby traf in der 46. Minute und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Bei den Gastgebern überzeugte Alexander Owetschkin (41.) ebenfalls mit einem Tor und einer Torvorlage. Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam aufseiten der Capitals nicht zum Einsatz. In der Best-of-Seven-Serie liegt der Titelverteidiger nach dem Auftaktsieg mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel wird am Sonntag ebenfalls in der US-Hauptstadt ausgetragen.

Die Vegas Golden Knights feierten gegen die San Jose Sharks zum Zweitrunden-Auftakt einen 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)-Kantersieg. Vegas-Schlussmann Marc-André Fleury stoppte alle 33 Schüsse der Gäste und verbuchte den dritten Playoff-Shutout in dieser Saison und den 13. seiner Karriere. Spiel zwei ist für Samstag erneut in Las Vegas angesetzt. (dpa)