Im Medaillenfinale der besten Zehn holt Lasersegler Philipp Buhl Bronze. Foto: Carsten Rehder (dpa)

„Es lief heute sehr wünschenswert“, sagte der 28-jährige Sonthofener nach dem Rennen, „ich hatte mir zwar den WM-Titel als Ziel gesetzt, aber das ist in einem Feld unserer Stärke ja kein Selbstgänger. Heute bin ich sehr happy über Bronze.“

Für das 60 Sportlerinnen und Sportler umfassende German Sailing Team war es die erste Medaille bei den Welttitelkämpfen der zehn olympischen Disziplinen und der Kiter. Insgesamt sind 1400 Athleten aus 85 Nationen in Dänemark am Start.

Für Buhl ist es nach Bronze 2013 und Silber 2015 der dritte Podestplatz bei Weltmeisterschaften. Seine Zielsetzung gilt aber unverändert vor allem den Olympischen Spielen in Tokio 2020: „Ich will immer noch Weltmeister oder Olympiasieger werden.“ Am späten Nachmittag waren im WM-Revier von Aarhus noch die ebenfalls auf Medaillenkurs segelnden deutschen Skiffsegler und die Mixed-Katamaran-Crews gefordert.