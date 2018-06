Gewann in Mugello in der Moto-GP-Klasse: Jorge Lorenzo. Foto: Jose Breton/gtres+ (dpa)

Beim Großen Preis von Italien in Mugello setzte sich der 31 Jahre alte Spanier in der Moto-GP-Klasse klar vor den beiden Italienern Andrea Dovizioso und Valentino Rossi durch. Für Lorenzo war es der 66. Grand Prix-Sieg seiner Karriere, der erste für Ducati.

Weltmeister Marc Marquez aus Spanien, der bereits drei Saisonerfolge auf seinem Konto hat, stürzte in der zehnten Runde. Er behauptete dennoch die Führung in der Gesamtwertung. Deutsche Fahrer waren nicht am Start. (dpa)