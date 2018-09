Match gegen Nick Kyrgios

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Magier Federer: Ball um den Netzpfosten herum gespielt

Es gibt Bälle im Tennis, die gibt es eigentlich nur bei Roger Federer zu sehen - so auch in der dritten Runde der US Open am Samstag.