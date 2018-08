Marcel Nguyen hat an den Ringen bei der EM eine Medaille verpasst. Foto: Jane Barlow/PA Wire (dpa)

Der dreimalige Europameister belegte an dem Gerät, das nicht zu seinen Spezialitäten gehört, mit 14,066 erneut den sechsten Rang. Europameister wurde zum vierten Mal in Serie der griechiche Olympiasieger Eleftherios Petrounias mit 15,466 Punkten, der damit den Rekord des Italieners Juri Checci (1992 - 1996) einstellte.

Zuvor war Nguyen am Boden EM-Sechster geworden. Der Sieg ging dort vor 6000 begeisterten Zuschauern in der Hydro Arena an den Briten Dominick Cunnigham. Am Pauschenpferd hatte sich der Ire Rhys McCleneghan durchgesetzt. (dpa)