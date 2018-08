WTA-Turnier

Maria zieht in Cincinnati in die zweite Runde ein

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim Turnier in Cincinnati in die zweite Runde eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich gegen die US-Amerikanerin Allie Kiick in drei Sätzen mit 5:7, 6:3, 6:3 durch.