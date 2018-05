Ex-Formel-1-Pilot

Massa fährt nächste Saison in Formel E

Der frühere Formel-1-Pilot Felipe Massa fährt in der kommenden Saison in der Formel E. „Ich bin sehr glücklich, dass eine neue Phase in meiner Karriere beginnt“, teilte der Brasilianer auf Twitter mit.