Das Tennis-Duo Bethanie Mattek-Sands und Jamie Murray gewinnen den Mixed-Titel bei den US-Open. Foto: Frank Franklin Ii/AP (dpa)

Im Finale siegten die Amerikanerin und der Schotte in New York hauchdünn mit 2:6, 6:3, 11:9 gegen Alicja Rosolska aus Polen und Nikola Mektic aus Kroatien. Die Entscheidung fiel erst in einem sogenannten Match-Tiebreak.

Die von einer schweren Knieverletzung genesene Mattek-Sands und der Bruder des früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray teilen sich 155.000 Dollar, die beiden Verlierer bekommen zusammen 70.000 Dollar.