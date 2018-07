Deutsche Meisterschaften

Meistertitel für Kugelstoß-Duo Schwanitz und Storl

Achter Titel für David Storl, sechste Meisterschaft für Christina Schwanitz. Drei Wochen vor den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin haben sich die beiden besten deutschen Kugelstoßer gut in Szene gesetzt. Und die Stimmung in Nürnberg war super.