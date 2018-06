Wimbledon-Generalprobe

Mischa Zverev im Halbfinale von Eastbourne

Tennisprofi Mischa Zverev ist schon in Wimbledon-Form. Beim Vorbereitungsturnier im britischen Eastbourne zog der 30 Jahre alte Hamburger mit einem 6:3, 6:3 über den an Nummer drei gesetzten Kanadier Denis Shapovalov in das Halbfinale ein.