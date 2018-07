Steht in Atlanta in der Runde der letzten 16: Mischa Zverev. Foto: Gareth Fuller/PA Wire (dpa)

Der 30-Jährige trifft nun auf Michail Juschni. Beide vorherigen Vergleiche mit dem auf Platz 105 der Weltrangliste geführten Russen hat Zverev (Nr. 45) für sich entschieden, zuletzt in diesem Jahr beim Rasenturnier in Stuttgart. Das Turnier in Atlanta ist mit rund 670.000 US-Dollar dotiert. (dpa)