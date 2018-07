Grand Prix von Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

MotoGP: Márquez setzt Erfolgsserie fort, Bradl 16.

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez bleibt auf dem Sachsenring ungeschlagen. Der Spanier holte am Sonntag auch beim diesjährigen MotoGP-Lauf in Hohenstein-Ernstthal den Sieg. Es war in der Königsklasse sein sechster Sachsenring-Sieg in Serie, klassenübergreifend sogar sein neunter Erfolg.