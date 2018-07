Turnier in Winsen

Nach Gewitter bei European Open: Golf-Duo führt vor Finaltag

Ein Sommergewitter über dem Golfplatz wirbelt den Zeitplan der Porsche European Open kurzzeitig durcheinander. Am Ende des dritten Tages führen ein Engländer und ein US-Amerikaner das Turnier in Winsen an.