Nach Handverletzung: Kaymer plant Masters-Teilnahme

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer will nach seiner Verletzung am rechten Handgelenk in zwei Wochen in Houston wieder auf der PGA-Tour einsteigen und auch beim Masters in Augusta Anfang April starten.