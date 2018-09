Knie mit Schmerzen

Nadal sagt nach US-Open-Aufgabe für Davis-Cup-Halbfinale ab

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat nach seiner Aufgabe im Halbfinale der US Open auch seine Teilnahme am Davis-Cup-Halbfinale am kommenden Wochenende abgesagt.